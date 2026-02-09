Лыжница серьёзно пострадала, вылетев на скорости в ущелье в Киргизии

Известно, что 19-летняя девушка набрала огромную скорость, но не смогла затормозить. Лыжница попыталась упасть на снег, но и это не помогло. Она выжила, но получила перелом позвоночника, ног и левой руки. Туристка находится в реанимации. Власти начали проверку.