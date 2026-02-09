Ричмонд
Лыжница серьёзно пострадала, вылетев на скорости в ущелье в Киргизии

Лыжница серьёзно пострадала, вылетев с трассы прямо в ущелье на склоне в Киргизии. Это попало на видео. Всё произошло на базе отдыха «Кашка-Кулак» в селе Байтик Аламудунского района Чуйской области.

Источник: Life.ru

Момент травмирования лыжницы в Киргизии © Telegram / «Бишкек сегодня — новости».

Известно, что 19-летняя девушка набрала огромную скорость, но не смогла затормозить. Лыжница попыталась упасть на снег, но и это не помогло. Она выжила, но получила перелом позвоночника, ног и левой руки. Туристка находится в реанимации. Власти начали проверку.

Ранее россиянин погиб при сходе лавины в Японии. Мужчина отдыхал на горнолыжном курорте Хакуба в префектуре Нагано. Он попал под удар прямо во время спуска на сноуборде.

