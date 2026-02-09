В Башкирии расширили доступ к бесплатной юрпомощи для лишенных родительских прав

В Башкирии расширили список тех, кто может получить бесплатную юридическую помощь. Соответствующий закон, который ранее приняли депутаты местного парламента, подписал глава республики Радий Хабиров.
Как сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев, теперь услугами смогут воспользоваться люди, лишенные или ограниченные в родительских правах. Они получат не только устные консультации, но и практическую помощь в подготовке необходимых документов: заявлений, жалоб и ходатайств.
Спикер регионального парламента подчеркнул, что это серьезный шаг по социальной поддержке семей, особенно в контексте Года большой и дружной семьи, объявленного в регионе. Ситуация, когда человека лишают или ограничивают в родительских правах, всегда тяжела, а тот, кто хочет все исправить, часто просто не знает, с чего начать и как действовать в рамках сложных бюрократических процедур. Профессиональная юридическая поддержка в таких вопросах дает реальный шанс на восстановление семьи и исправление ошибок.
