В Башкирии расширили доступ к бесплатной юрпомощи для лишенных родительских прав

Спикер регионального парламента подчеркнул, что это серьезный шаг по социальной поддержке семей, особенно в контексте Года большой и дружной семьи, объявленного в регионе. Ситуация, когда человека лишают или ограничивают в родительских правах, всегда тяжела, а тот, кто хочет все исправить, часто просто не знает, с чего начать и как действовать в рамках сложных бюрократических процедур. Профессиональная юридическая поддержка в таких вопросах дает реальный шанс на восстановление семьи и исправление ошибок.