СМИ: силовики задержали трех человек, угрожавших взорвать одну из башен «Москва-Сити»

По предварительной информации, около трех часов ночи в полицию поступил звонок от мужчины, заявившего о минировании 68-го этажа здания. Вскоре поступило еще несколько аналогичных вызовов с разных номеров. Как выяснилось на месте, группа людей забаррикадировалась в апартаментах и отказывалась выходить, угрожая привести в действие взрывное устройство.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и экстренные службы. Переговоры с находившимися внутри людьми продолжались около трех часов, однако они вели себя неадекватно и на контакт практически не шли. В итоге правоохранителям пришлось вскрывать дверь в помещение самостоятельно.
В ходе обследования апартаментов и здания никаких взрывных устройств или опасных предметов обнаружено не было. Троих участников инцидента вывели из башни в сопровождении бойцов Росгвардии и доставили в отдел полиции для разбирательства.
Как пишет SHOT, задержанию предшествовала шумная вечеринка. Соседи жаловались на дебош, а сами фигуранты в момент звонков, предположительно, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.