СМИ: силовики задержали трех человек, угрожавших взорвать одну из башен «Москва-Сити»

По предварительной информации, около трех часов ночи в полицию поступил звонок от мужчины, заявившего о минировании 68-го этажа здания. Вскоре поступило еще несколько аналогичных вызовов с разных номеров. Как выяснилось на месте, группа людей забаррикадировалась в апартаментах и отказывалась выходить, угрожая привести в действие взрывное устройство.