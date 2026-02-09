Ричмонд
СМИ: силовики задержали трех человек, угрожавших взорвать одну из башен «Москва-Сити»

В «Москва-Сити» задержали троих человек, которые несколько часов угрожали взорвать башню Neva Towers. Силовикам пришлось вскрывать дверь, взрывчатки в здании не обнаружено.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В деловом центре «Москва-Сити» задержанием закончилась история трех дебоширов, которые на протяжении нескольких часов угрожали устроить взрыв в одном из небоскребов. Инцидент произошел в ЖК Neva Towers, сообщают телеграм-каналы 112 и SHOT.

По предварительной информации, около трех часов ночи в полицию поступил звонок от мужчины, заявившего о минировании 68-го этажа здания. Вскоре поступило еще несколько аналогичных вызовов с разных номеров. Как выяснилось на месте, группа людей забаррикадировалась в апартаментах и отказывалась выходить, угрожая привести в действие взрывное устройство.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и экстренные службы. Переговоры с находившимися внутри людьми продолжались около трех часов, однако они вели себя неадекватно и на контакт практически не шли. В итоге правоохранителям пришлось вскрывать дверь в помещение самостоятельно.

В ходе обследования апартаментов и здания никаких взрывных устройств или опасных предметов обнаружено не было. Троих участников инцидента вывели из башни в сопровождении бойцов Росгвардии и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как пишет SHOT, задержанию предшествовала шумная вечеринка. Соседи жаловались на дебош, а сами фигуранты в момент звонков, предположительно, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.