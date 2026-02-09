Суд в США назвал брак Александра и Алии Галицких недействительным

По её иску суд наложил арест на недвижимость экс-супруга в России. В списке — квартира и два машиноместа на Патриарших прудах, коттедж в элитном посёлке «Миллениум-парк» на Новорижском шоссе, а также апартаменты в клубном доме «Тургенев» на Сретенке. Их кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, а реальная рыночная цена, как ожидается, может превысить 1,2 миллиарда рублей.