Три человека задержаны в Москва-Сити после угроз взорвать башню

Три человека задержаны в одной из башен Москва-Сити после сообщений об угрозах взрыва. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Неадекваты грозились взорвать одну из башен Москва-Сити. Видео © SHOT.

По данным источника, полицейские были вынуждены самостоятельно вскрыть дверь в апартаментах жилого комплекса Neva Towers, где ранее проходила шумная вечеринка. При этом в ходе осмотра никаких предметов, похожих на взрывчатку, обнаружено не было.

Отмечается, что сегодня ночью участники вечеринки не только устроили дебош, но и звонили в экстренные службы, крича об угрозе взрыва, а также заявляли об избиении и угрозах убийства.

Напомним, что сегодня ночью неизвестные стали угрожать взорвать одну из башен в Москва-Сити. Инцидент начался после шумной вечеринки в апартаментах, где пьяные тусовщики начали звонить в экстренные службы с заявлениями о взрыве. Правоохранители выясняют причины такого неадекватного поведения.

