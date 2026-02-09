Три человека задержаны в Москва-Сити после угроз взорвать башню

Неадекваты грозились взорвать одну из башен Москва-Сити. Видео © SHOT.
По данным источника, полицейские были вынуждены самостоятельно вскрыть дверь в апартаментах жилого комплекса Neva Towers, где ранее проходила шумная вечеринка. При этом в ходе осмотра никаких предметов, похожих на взрывчатку, обнаружено не было.
Отмечается, что сегодня ночью участники вечеринки не только устроили дебош, но и звонили в экстренные службы, крича об угрозе взрыва, а также заявляли об избиении и угрозах убийства.
Напомним, что сегодня ночью неизвестные стали угрожать взорвать одну из башен в Москва-Сити. Инцидент начался после шумной вечеринки в апартаментах, где пьяные тусовщики начали звонить в экстренные службы с заявлениями о взрыве. Правоохранители выясняют причины такого неадекватного поведения.
