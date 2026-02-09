В Бразилии женщина погибла на уроке плавания, попробовав воду на вкус

Жительница Сан-Паулу в Бразилии, 27 летняя Джулиана Фаустино Бассетто, скончалась на уроке плавания в общественном бассейне после того, как попробовала воду из него на вкус, материал из g1.globo перевел aif.ru.
По данным издания, Бассетто и еще несколько человек почувствовали странный запах от воды, кроме того, женщине она залилась в рот, она отметила ее странный вкус. Затем Бассетто резко стало плохо, ей пытались оказать помощь, но она скончалась.
Прибывшие на место медики госпитализировали остальных участников тренировки, в том числе ребенка и мужа Бассетто, они находятся в реанимации.
Правоохранители начали расследование инцидента. По предварительным данным, в воду попали опасные химикаты.
«Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, там произошла химическая реакция, вероятно, с веществами, которые использовались для очистки бассейна. Мы пытаемся найти виновных, в частности преподавателя, который вел занятие. Свидетели утверждают, что продукты смешивал уборщик», — заявил детектив 42-го полицейского участка Александр Бенто.
По его словам, всего пострадали пять человек — один скончался, четверо госпитализированы. На месте происшествия обнаружено 20-литровое ведро, предположительно, с химикатами.
