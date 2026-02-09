ФСБ: Соучастник покушения на генерала Алексеева оказался сторонником ФБК*

Соучастник покушения на генерала Владимира Алексеева Виктор Васин является сторонником террористической организации ФБК*. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
— Является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией»*, принимал участие в протестных акциях в Москве. Регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального»**, а также размещал в социальных сетях публикации против поправок в Конституцию РФ, — цитирует заявление силовиков РИА Новости.
9 февраля ФСБ раскрыла подробности покушения на генерала Владимира Алексеева. Так, исполнителя покушения Любомира Корбу завербовала Служба безопасности Украины в 2025 году. За его убийство украинские спецслужбы обещали 30 тысяч долларов.
Владимира Алексеева попытались убить 6 февраля. Спустя день он пришел в сознание после покушения. Чем известен генерал-лейтенант и как произошло покушение — в материале «Вечерней Москвы».
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России экстремистской и террористической организацией и ликвидирован.
**Организация, исполняющая функции иностранного агента. Внесена в список экстремистских организаций.