Водитель Lada Granta умер в больнице после ДТП на М-4 в Воронежской области

Мужчина погиб после ДТП в Павловском районе Воронежской области. Авария произошла утром субботы, 7 февраля, на 671-м км трассы М-4 «Дон», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
70-летний местный житель, находясь за рулём Lada Granta, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении Kia Rio под управлением 20-летнего парня. В результате транспортные средства столкнулись.
Водитель отечественного автомобиля получил травмы. На скорой его доставили в больницу, где впоследствии он скончался.