Корба рассказал, куда он должен был уехать после покушения на Алексеева

Подозреваемый в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба сообщил, что после совершения преступления должен был уехать из России через Дубай и Румынию в Киев.
Соответствующее видео опубликовала Федеральная служба безопасности. На кадрах Корба утверждает, что после попытки покушения ему дали указание немедленно отправиться в аэропорт и вылететь в Дубай, где для него был подготовлен следующий билет.
«После исполнения попытки убийства было мне сказано идти в аэропорт, садиться на самолет в Дубай, где в Дубае был другой билет на Румынию. С Румынии должны были ехать в Киев», — сказал Корба на видео.
Ранее сообщалось, что ФСБ опубликовала фрагменты допроса Любомира Корбы, подозреваемого в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Мужчина признался в совершении преступления и заявил, что был завербован СБУ в августе 2025 года для слежки за объектами и людьми в России. По его словам, в декабре он получил указание ликвидировать генерала Алексеева за вознаграждение в 30 тысяч долларов. Также были обнародованы кадры допроса пособника Корбы Виктора Васина.