Корба рассказал, куда он должен был уехать после покушения на Алексеева

Ранее сообщалось, что ФСБ опубликовала фрагменты допроса Любомира Корбы, подозреваемого в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Мужчина признался в совершении преступления и заявил, что был завербован СБУ в августе 2025 года для слежки за объектами и людьми в России. По его словам, в декабре он получил указание ликвидировать генерала Алексеева за вознаграждение в 30 тысяч долларов. Также были обнародованы кадры допроса пособника Корбы Виктора Васина.