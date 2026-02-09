Ричмонд
В Новосибирске второй день продолжается тление мусора на полигоне

На оперативном совещании в областном правительстве сообщили, что в Дзержинском районе Новосибирска продолжается глубинное тление на полигоне ТКО на площади 500 кв. метров.

Источник: Сиб.фм

В Дзержинском районе Новосибирска продолжаются работы по тушению глубинного тления на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО). По словам первого заместителя начальника ГУ МЧС по региону Евгения Лебедева, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

По данным МЧС, информация о возгорании поступила утром 8 февраля. На месте проводятся мероприятия по завозу и отсыпке полигона грунтом. Превышений загрязняющих веществ вблизи полигона не зафиксировано.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации и ликвидацию очага возгорания.