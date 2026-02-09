Экс-министр культуры Крыма Новосельская просит суд об УДО

На его месте за средства ФЦП началось строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. Подряд стоимостью более 1 млрд рублей получило ООО «Меандр» из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года. В 2020 году контракт с подрядчиком был расторгнут. Гендиректор и бенефициар «Меандра» были арестованы за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. Недобросовестный подрядчик покинул стройплощадку, а Симферополь в самом центре получил неприглядную серую железобетонную коробку. Также выяснилось, что в ходе строительства здания в центре крымской столицы подрядчик допустил множество нарушений: несоответствие морозостойкости бетона, неправильная кирпичная кладка, смещение геометрии элементов каркаса здания и другие. Срок сдачи здания сместился на декабрь 2022-го, но и тогда объект не был введен в эксплуатацию.