Смерть российского подростка в бетономешалке вызвала вопросы у следствия

В деле о гибели 17-летнего Романа Сторожева на производстве в Пермском крае появились новые детали, указывающие на возможные нестыковки в версии о его смерти, сообщает портал 59.ru.
Речь идет о происшествии на предприятии предпринимателя Ромика Карапетяна, где подросток проходил практику. Изначально сообщалось, что юноша погиб в работающем бетоносмесителе, при этом часть выводов указывала на вину самого погибшего.
Карапетян настаивает, что Сторожев физически не мог оказаться внутри включенной бетономешалки. По его утверждению, оборудование в момент происшествия не работало, а сама конструкция не предполагает случайного попадания человека внутрь при включенном механизме.
Адвокат предпринимателя Аркадий Иванов заявил, что провел эксперимент с использованием той же бетономешалки. В ходе проверки, по его словам, были зафиксированы повреждения, отличающиеся от травм, обнаруженных на теле подростка. Также он указал на наличие у погибшего травм, которые, по его оценке, не связаны с работой бетоносмесителя.
Защита обращает внимание и на обстоятельства прохождения практики. По данным адвоката, подросток и его знакомые ранее допускали нарушения техники безопасности, включая случаи несанкционированного использования техники на территории предприятия.
Иванов не исключает, что трагедия могла произойти в результате иного несчастного случая, в том числе по вине самих практикантов, которые могли запустить оборудование при нахождении юноши внутри.
Уголовное дело по факту гибели Романа Сторожева продолжает оставаться в производстве. Окончательная версия произошедшего следствием пока не озвучена.
