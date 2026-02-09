В Новосибирске поймали угонщика автомобиля каршеринга

В Ленинском районе Новосибирска раскрыли угон каршерингового автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Ночью 8 февраля в полицию поступило заявление от представителя сервиса краткосрочной аренды автомобилей: с парковки у дома на проспекте Карла Маркса исчез Volkswagen Polo.
Как выяснилось, арендатор оставил машину открытой с ключами в замке зажигания, ненадолго зашёл в кафе и обнаружил, что авто пропало. Он сразу сообщил об этом в каршеринговую компанию, которая с помощью GPS-трекера отследила передвижение автомобиля.
Ориентировка была немедленно передана всем патрульным нарядам. Сотрудники фирмы дистанционно заглушили двигатель машины у дома на Красном проспекте. Там же 23-летний местный житель был задержан полицией.
Выяснилось, что молодой человек, выйдя из другого кафе, увидел оставленный автомобиль с ключами и решил «прокатиться» до следующего развлекательного заведения. Ранее он не был судим.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль уже возвращён владельцу.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске поймали угонщика такси.