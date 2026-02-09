В Новосибирске поймали угонщика автомобиля каршеринга

Как выяснилось, арендатор оставил машину открытой с ключами в замке зажигания, ненадолго зашёл в кафе и обнаружил, что авто пропало. Он сразу сообщил об этом в каршеринговую компанию, которая с помощью GPS-трекера отследила передвижение автомобиля.