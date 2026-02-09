Ричмонд
Мужчину осудят за избиение собутыльника мобильным телефоном в доме в Петербурге

Житель Северной столицы предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью.

Источник: Комсомольская правда

37-летнему мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему придется ответить за свое поведение летом 2025 года, когда во время застолья он вспылил и напал на собутыльника, схватив под руку первый попавшийся предмет. О подробностях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.

— По данным следствия, 7 июля фигурант напился в квартире дома на улице Генерала Симоняка. Он ударил потерпевшего три раза кулаком по голове, затем повалил на пол и продолжил избивать мобильным телефоном, нанося удары по лицу, — рассказали в ведомстве.

После бурных выяснений отношений у пострадавшего диагностировали тяжкие телесные повреждения. Против его обидчика возбудили уголовное дело по второй части статьи 111 УК РФ. Материалы передали в суд. Фигуранту грозит, например, лишение свободы на срок до 10 лет. К слову, что так вывело его из себя, правоохранители не уточнили.