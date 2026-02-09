Мужчину осудят за избиение собутыльника мобильным телефоном в доме в Петербурге

После бурных выяснений отношений у пострадавшего диагностировали тяжкие телесные повреждения. Против его обидчика возбудили уголовное дело по второй части статьи 111 УК РФ. Материалы передали в суд. Фигуранту грозит, например, лишение свободы на срок до 10 лет. К слову, что так вывело его из себя, правоохранители не уточнили.