Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Уфы избил мужчину до потери слуха

В Уфе мужчину обвиняют в похищении и жестоком избиении, которое привело к глухоте.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Уфы. Его обвиняют в похищении человека и нанесении тяжкого вреда здоровью.

Как установили следователи, в марте прошлого года мужчина посчитал, что ремонт автомобиля его родственника был выполнен плохо. Он потребовал исправить работу, но получил отказ. Тогда он дважды ударил мастера по голове, в результате чего мужчина получил серьезные травмы, которые привели к полной потере слуха. После этого обвиняемый силой усадил пострадавшего в свою машину и увез в сторону гаражного массива, однако по дороге он высадил его на обочине и скрылся.

Уголовное дело уже передано в Дёмский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.