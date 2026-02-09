Житель Уфы избил мужчину до потери слуха

Как установили следователи, в марте прошлого года мужчина посчитал, что ремонт автомобиля его родственника был выполнен плохо. Он потребовал исправить работу, но получил отказ. Тогда он дважды ударил мастера по голове, в результате чего мужчина получил серьезные травмы, которые привели к полной потере слуха. После этого обвиняемый силой усадил пострадавшего в свою машину и увез в сторону гаражного массива, однако по дороге он высадил его на обочине и скрылся.