Хабиров потребовал усилить безопасность в школах после двух нападений в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве прокомментировал происшествия, которые случились на прошлой неделе в уфимской гимназии № 16 и в общежитии Башкирского государственного медицинского университета.
Он призвал отбросить эмоции и сосредоточиться на укреплении безопасности в школах республики. Хабиров сообщил, что эта работа уже ведется, а о конкретных мерах будет доложено позже. По его словам, уровень охраны учебных заведений уже повышается, и хорошо, что в последних случаях удалось избежать более тяжелых последствий.
— Сейчас уже на уровень повышаем безопасность в наших школах. Слава Богу, мы обошлись без чрезвычайных тяжелых последствий, — сказал он.
Еще одним важным направлением глава региона назвал профилактику, в частности борьбу с травлей в школах. Он заявил, что если факты буллинга подтвердятся и выяснится, что руководство школы не реагировало на ситуацию, то последуют кадровые решения. По его словам, если в учебном заведении допускают такое поведение, которое приводит к серьезным последствиям, то с такими сотрудниками придется расстаться. Сейчас, по его информации, уже собираются показания учащихся, и после получения полной картины будет принято соответствующее решение.
Напомним, 3 февраля в уфимскую полицию поступило сообщение о происшествии в гимназии № 16. Ученик девятого класса пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и трех одноклассников, а затем взорвал петарду. В субботу, 7 февраля, его ровесник, 15-летний подросток, напал на студентов и полицейских в общежитии БГМУ в Черниковке, а затем ранил себя. Жертвами нападавшего стали иностранные студенты.
