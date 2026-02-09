Хабиров потребовал усилить безопасность в школах после двух нападений в Уфе

Еще одним важным направлением глава региона назвал профилактику, в частности борьбу с травлей в школах. Он заявил, что если факты буллинга подтвердятся и выяснится, что руководство школы не реагировало на ситуацию, то последуют кадровые решения. По его словам, если в учебном заведении допускают такое поведение, которое приводит к серьезным последствиям, то с такими сотрудниками придется расстаться. Сейчас, по его информации, уже собираются показания учащихся, и после получения полной картины будет принято соответствующее решение.