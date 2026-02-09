Суд взыскал с «Ростовводоканала» 272 млн рублей за ущерб природе

Подобные прецеденты с участием компании уже имели место: в сентябре 2025 года Росприроднадзор взыскал с неё 395 млн рублей за аналогичные экологические нарушения, а в июле 2023 года — 193 млн рублей за несанкционированный сброс стоков в донскую акваторию.