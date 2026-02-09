Ричмонд
Суд взыскал с «Ростовводоканала» 272 млн рублей за ущерб природе

Об этом сообщили на сайте ведомства.

Источник: Аргументы и факты

Суд взыскал с «Ростовводоканала» 272 млн рублей за ущерб природе. Арбитражный суд удовлетворил иск Черноморо-Азовского территориального управления Росприроднадзора к АО «Ростовводоканал».

«По решению суда предприятие должно возместить 272 млн рублей за нанесённый ущерб водному объекту — реке Дон. Соответствующая запись размещена в официальной картотеке арбитражных дел», — сообщили на сайте ведомства.

Положительное решение по иску было вынесено в начале февраля 2026 года. Помимо основной суммы ущерба в размере 272 млн рублей, «Ростовводоканал» обязан уплатить государственную пошлину в размере 1,8 млн рублей.

Подобные прецеденты с участием компании уже имели место: в сентябре 2025 года Росприроднадзор взыскал с неё 395 млн рублей за аналогичные экологические нарушения, а в июле 2023 года — 193 млн рублей за несанкционированный сброс стоков в донскую акваторию.