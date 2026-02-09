В Перми мужчина из-за обиды пытался сжечь заживо шесть человек

Жильцы вовремя заметили возгорание и смогли потушить огонь самостоятельно, после чего обратились в полицию. Подозреваемого оперативно задержали, и на допросе он признался, что мотивом стала личная неприязнь. Мужчина был убежден, что хозяйка дома поспособствовала его расставанию с гражданской женой, и решил таким образом отомстить.