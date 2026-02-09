Ричмонд
В Перми мужчина из-за обиды пытался сжечь заживо шесть человек

В Перми арестован 38-летний мужчина, обвиняемый в поджоге жилого дома с шестью людьми. По версии следствия, он пошел на преступление из личной неприязни к знакомой своей бывшей гражданской жены.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следователи Пермского края предъявили 38-летнему местному жителю обвинение в покушении на убийство шести человек, совершенном общеопасным способом. Мужчина поджег частный дом, в котором находились люди, из-за обиды на знакомую своей бывшей сожительницы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 30 января обвиняемый облил входную дверь и стены частного дома на улице Березниковская легковоспламеняющейся жидкостью, поджег здание и скрылся. В этот момент внутри находились шесть человек, в том числе двое детей.

Жильцы вовремя заметили возгорание и смогли потушить огонь самостоятельно, после чего обратились в полицию. Подозреваемого оперативно задержали, и на допросе он признался, что мотивом стала личная неприязнь. Мужчина был убежден, что хозяйка дома поспособствовала его расставанию с гражданской женой, и решил таким образом отомстить.

Как сообщили в ведомстве, на время расследования фигурант будет находиться в СИЗО. Следователи продолжают сбор доказательств, допросы очевидцев и проведение необходимых судебных экспертиз.