В Перми мужчина из-за обиды пытался сжечь заживо шесть человек

Следователи Пермского края предъявили 38-летнему местному жителю обвинение в покушении на убийство шести человек, совершенном общеопасным способом. Мужчина поджег частный дом, в котором находились люди, из-за обиды на знакомую своей бывшей сожительницы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, 30 января обвиняемый облил входную дверь и стены частного дома на улице Березниковская легковоспламеняющейся жидкостью, поджег здание и скрылся. В этот момент внутри находились шесть человек, в том числе двое детей.
Жильцы вовремя заметили возгорание и смогли потушить огонь самостоятельно, после чего обратились в полицию. Подозреваемого оперативно задержали, и на допросе он признался, что мотивом стала личная неприязнь. Мужчина был убежден, что хозяйка дома поспособствовала его расставанию с гражданской женой, и решил таким образом отомстить.
Как сообщили в ведомстве, на время расследования фигурант будет находиться в СИЗО. Следователи продолжают сбор доказательств, допросы очевидцев и проведение необходимых судебных экспертиз.