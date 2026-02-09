Ричмонд
СКР возбудил дело по факту выделения сироте в Крыму квартиры с дефектами

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обращения сироты из Республики Крым о нарушении его жилищных прав. Молодой человек получил квартиру в доме на улице Острякова в поселке городского типа Гвардейское в прошлом году, сообщает информационный центр СКР.

Источник: Коммерсантъ

Согласно обращению, в процессе проживания выявились серьезные недостатки: не работают отопительное оборудование и электропроводка, окна и входная дверь негерметичны. Из-за этого температура в помещении не соответствует нормам, а также существует угроза возгорания.

Обращения заявителя в компетентные органы якобы не дали результатов. Меры по устранению недостатков не приняты.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о предварительных и окончательных итогах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.