СКР возбудил дело по факту выделения сироте в Крыму квартиры с дефектами

Согласно обращению, в процессе проживания выявились серьезные недостатки: не работают отопительное оборудование и электропроводка, окна и входная дверь негерметичны. Из-за этого температура в помещении не соответствует нормам, а также существует угроза возгорания.
Обращения заявителя в компетентные органы якобы не дали результатов. Меры по устранению недостатков не приняты.
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о предварительных и окончательных итогах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.