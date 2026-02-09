СКР возбудил дело по факту выделения сироте в Крыму квартиры с дефектами

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обращения сироты из Республики Крым о нарушении его жилищных прав. Молодой человек получил квартиру в доме на улице Острякова в поселке городского типа Гвардейское в прошлом году, сообщает информационный центр СКР.