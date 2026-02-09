В Ленобласти задержали двух подозреваемых в создании нарколаборатории

В ходе обыска правоохранители изъяли три контейнера с прекурсорами общей массой свыше 5,7 кг, 50 литровую бочку и химический реактор аналогичного объема, десятки канистр и бутылок с различными жидкостями, около 25 кг порошкообразного вещества, расфасованного по банкам и коробкам, а также химическую посуду, вакуумный насос, магнитную мешалку, электронные весы и средства индивидуальной защиты. Найденные улики и вещества направили на экспертизу.