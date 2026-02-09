В Минске обанкротившийся владелец фирмы может сесть на 20 лет, устроив рабочее место в своем авто втайне от жены

В Минске бизнесмен-банкрот устроил рабочее место в авто и может сесть на 20 лет. Подробности сообщили в Министерстве внутренних дел.
В Минске сотрудниками милиции был задержан 37-летний мужчина. Ранее минчанин владел фирмой, а когда она обанкротилась, решил стать нарококурьером.
Удалось установить, что изначально фигурант забирал небольшие партии «товара», фасовал его в своем автомобиле, чтобы жена и малолетний ребенок об этом не узнали. Затем он создал свой интернет-наркошоп, однако не успел его запустить.
В МВД рассказали, что при мужчине, а также в тайниках-закладках было найдено 0,5 килограмма опасного вещества, психотропы и так далее. Во время дальнейших оперативно-разыскных мероприятий при взаимодействии с российскими коллегами на территории Московской области были изъяты опасные вещества. В ведомстве обратили внимание, что их житель Минска должен был перевезти в Беларусь для продажи.
Следователи завели уголовное дело за незаконный наркооборот. Минчанину грозит до 20 лет лишения свободы.
Тем временем в Минске бойцы «Алмаз» задержали мать двоих детей, ей грозит до 20 лет.
Ранее КГК Беларуси предупредил о новом мошенничестве с городским номером телефона.
Кроме того, Минздрав предупредил об опасных письмах, причиняющих вред медучреждениям Беларуси: «Зачастую — “жалобы пациента” или срочные просьбы принять больного».