В Минске обанкротившийся владелец фирмы может сесть на 20 лет, устроив рабочее место в своем авто втайне от жены

В МВД рассказали, что при мужчине, а также в тайниках-закладках было найдено 0,5 килограмма опасного вещества, психотропы и так далее. Во время дальнейших оперативно-разыскных мероприятий при взаимодействии с российскими коллегами на территории Московской области были изъяты опасные вещества. В ведомстве обратили внимание, что их житель Минска должен был перевезти в Беларусь для продажи.