Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области на главу муниципалитета завели дело из-за низкой температуры в детсаду

Возбуждено административное дело в отношении главы Кинель-Черкасского района Самарской области Валерия Фролова и руководства детсада «Тополек».

Источник: Коммерсантъ

Основанием для этого стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей. Об этом сообщает прокуратура.

Выездная проверка 5 февраля показала, что температура в детсаду соответствовала норме, однако помещения в нарушение норм обогревались с помощью тепловых приборов. По требованию прокуратуры были устранены технические неисправности в системе отопления.

Глава района и директор дошкольного учреждения получили представление прокуратуры. В настоящее время температура в здании соответствует санитарным нормам (+22 °C). Детсад «Тополек» посещают 48 детей.