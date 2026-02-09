В Самарской области на главу муниципалитета завели дело из-за низкой температуры в детсаду

Основанием для этого стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей. Об этом сообщает прокуратура.
Выездная проверка 5 февраля показала, что температура в детсаду соответствовала норме, однако помещения в нарушение норм обогревались с помощью тепловых приборов. По требованию прокуратуры были устранены технические неисправности в системе отопления.
Глава района и директор дошкольного учреждения получили представление прокуратуры. В настоящее время температура в здании соответствует санитарным нормам (+22 °C). Детсад «Тополек» посещают 48 детей.