В Самарской области экс-руководителя УК осудили за присвоение 17 млн рублей

В Самарской области приговорили к лишению свободы директора управляющей компании.

Источник: Комсомольская правда

В Ставропольском районе Самарской области бывшего руководителя управляющей компании приговорили к двум годам колонии. Из-за него собственники многоквартирных домов потеряли более 17 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«С 2020 по 2023 годы в управляющую компанию ООО “Конкорд” поступали деньги на оплату коммунальных услуг. Однако руководитель не перечислял эти средства ресурсоснабжающим организациям, а использовал их по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием. Его лишили свободы на два года. Отбывать наказание он отправится в колонию-поселение.

Также суд удовлетворил исковые требования ресурсоснабжающей организации и взыскал ущерб. Имущество мужчины на сумму более 8 миллионов рублей остается под арестом.