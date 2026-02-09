В Самарской области экс-руководителя УК осудили за присвоение 17 млн рублей

«С 2020 по 2023 годы в управляющую компанию ООО “Конкорд” поступали деньги на оплату коммунальных услуг. Однако руководитель не перечислял эти средства ресурсоснабжающим организациям, а использовал их по своему усмотрению», — говорится в сообщении.