В туалете екатеринбургской школы умер девятиклассник

«По предварительной информации, сегодня, 9 февраля, около 09:35 учащийся 9 класса, 2010 г.р., после урока физической культуры на перемене вместе с одноклассником зашел в туалетную комнату, где потерял сознание», — рассказала Марина Канатова.
Дети сообщили об этом учителям и школьный медпункт. Однако помочь мальчику не удалось.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников школы, своевременности вызова и оказания медицинской помощи подростку», — уточнила Канатова.