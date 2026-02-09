Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В туалете екатеринбургской школы умер девятиклассник

В Екатеринбурге в школе № 181 нашли труп девятиклассника. Об этом ЕАН сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Источник: ЕАН

«По предварительной информации, сегодня, 9 февраля, около 09:35 учащийся 9 класса, 2010 г.р., после урока физической культуры на перемене вместе с одноклассником зашел в туалетную комнату, где потерял сознание», — рассказала Марина Канатова.

Дети сообщили об этом учителям и школьный медпункт. Однако помочь мальчику не удалось.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников школы, своевременности вызова и оказания медицинской помощи подростку», — уточнила Канатова.