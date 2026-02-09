Уроки сорваны, SIM-карты изъяты: что известно о фейковом минировании школы в Астане

«Как пояснил сам несовершеннолетний, каких-либо денежных средств или иных выгод он не получал, а мотивом своих действий стало желание сорвать учебный процесс. В ходе обыска по месту жительства изъяты мобильные устройства и значительное количество SIM-карт. В отношении подростка применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается, по завершению будет дана правовая оценка действиям подростка и приняты меры в соответствии закона».Антитеррористический центр РК.