Уроки сорваны, SIM-карты изъяты: что известно о фейковом минировании школы в Астане

В Астане правоохранительные органы расследуют серию заведомо ложных сообщений о террористической угрозе в одном из общеобразовательных учреждений города. Об этом 9 февраля 2026 года рассказали в Антитеррористическом центре РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как уточнили в столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, информация о якобы заложенных взрывных устройствах поступала на экстренный канал «102» и стала основанием для проведения проверочных и оперативных мероприятий.

«В ходе реагирования установлено, что сведения о минировании не подтвердились. Материалы по фактам ложных сообщений зарегистрированы в установленном законном порядке, начато досудебное расследование по ст. 273 (“Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”) Уголовного кодекса РК. В рамках оперативно-розыскных мероприятий установлен несовершеннолетний учащийся данной школы».Антитеррористический центр РК.

По данным следствия, школьник действовал под влиянием интернет-контента. Через социальные сети и мессенджеры 13-летний подросток вступил в контакт с анонимным пользователем, который предлагал организовать ложные сообщения о минировании учебных заведений.

Следствием также установлено, что для совершения таких действий использовались мобильные номера и аккаунты в мессенджерах, доступ к которым предоставлялся третьим лицам.

«Как пояснил сам несовершеннолетний, каких-либо денежных средств или иных выгод он не получал, а мотивом своих действий стало желание сорвать учебный процесс. В ходе обыска по месту жительства изъяты мобильные устройства и значительное количество SIM-карт. В отношении подростка применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается, по завершению будет дана правовая оценка действиям подростка и приняты меры в соответствии закона».Антитеррористический центр РК.

Правоохранительные органы подчеркнули, что ложные сообщения о террористических угрозах создают реальную опасность для общества, отвлекают экстренные службы и влекут за собой серьезные правовые последствия, независимо от возраста и мотивов.

24 декабря 2025 года стало известно, что подростки «отменили» занятия в школе Алматы, но не придумали, как избежать наказания.