В РПЦ призвали поддержать семью погибшего мальчика из Петербурга

Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Октябрьский районный суд Петербурга 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве мальчика. Бабушка ребенка рассказывала РИА Новости, что он рос в семье, где еще шестеро детей в возрасте от полугода до 12 лет — по ее словам, семья испытывала финансовые сложности в связи с большим количеством детей, но старалась обеспечить их всем необходимым. Позже уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина сообщила РИА Новости, что родителей убитого ребенка из Санкт-Петербурга могут ограничить в родительских правах на других детей, если они не предпримут меры по нормализации ситуации в семье, которая находится «в социально опасном положении».