Крымский мост временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту временно приостановили 9 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 9 февраля, в 11 часов утра движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Об этом информирует Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Автомобилистов, находящихся в зоне досмотра и на мосту, просят не волноваться и выполнять инструкции сотрудников службы транспортной безопасности.

