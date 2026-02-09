Крымский мост временно перекрыли

В понедельник, 9 февраля, в 11 часов утра движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Об этом информирует Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Автомобилистов, находящихся в зоне досмотра и на мосту, просят не волноваться и выполнять инструкции сотрудников службы транспортной безопасности.
