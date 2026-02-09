Рэпера-иноагента Oxxxymiron заочно арестовали в Петербурге

Уголовное дело в отношении Мирона Федорова (признан Минюстом иноагентом) было возбуждено 26 февраля 2024 года. В апреле того же года вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, позже рэпер был объявлен в розыск, который в мае стал федеральным и межгосударственным. Местонахождение исполнителя не установлено, он скрывается от следствия.