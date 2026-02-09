Ричмонд
Рэпера-иноагента Oxxxymiron заочно арестовали в Петербурге

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (признан иностранным агентом).

Источник: Коммерсантъ

Причиной стало нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение любого из административных правонарушений, предусмотренных частями 2−9 статьи 19.34 КоАП РФ.

Как сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, рэпера заключили под стражу на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания на территории страны.

Уголовное дело в отношении Мирона Федорова (признан Минюстом иноагентом) было возбуждено 26 февраля 2024 года. В апреле того же года вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, позже рэпер был объявлен в розыск, который в мае стал федеральным и межгосударственным. Местонахождение исполнителя не установлено, он скрывается от следствия.