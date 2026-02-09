В Борском районе Самарской области юноша вызвал полицию, чтобы привлечь к себе внимание

При личном досмотре в присутствии понятых силовики обнаружили и изъяли у юноши телефон, с которого был сделан звонок в службу «112». Молодой человек признался, что, находясь дома в пьяном состоянии, поругался с матерью, после чего вышел и вызвал экстренные службы, «чтобы привлечь к себе внимание».