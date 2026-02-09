Ричмонд
Суд отправил в колонию жителя Прикамья за насилие над матерью

Сын регулярно вымогал деньги у престарелой матери-инвалида.

Источник: Комсомольская правда

Александровский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Жителя города обвинили за истязание, причинение физических и психических страданий побоями, а также другими насильственными действиями.

Обвиняемый с мая по сентябрь 2025 года регулярно вымогал деньги на спиртные напитки у матери-инвалида. Престарелая женщина не могла оказать сопротивление сыну в силу своего физического состояния. Мужчина устраивал скандалы, наносил матери побои и совершал в отношении нее иные насильственные действия.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал жителя Александровска виновным в совершении преступления. Ему вынесли наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.