Суд отправил в колонию жителя Прикамья за насилие над матерью

Александровский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Жителя города обвинили за истязание, причинение физических и психических страданий побоями, а также другими насильственными действиями.
Обвиняемый с мая по сентябрь 2025 года регулярно вымогал деньги на спиртные напитки у матери-инвалида. Престарелая женщина не могла оказать сопротивление сыну в силу своего физического состояния. Мужчина устраивал скандалы, наносил матери побои и совершал в отношении нее иные насильственные действия.
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал жителя Александровска виновным в совершении преступления. Ему вынесли наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.