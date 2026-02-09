Суд отправил в колонию жителя Прикамья за насилие над матерью

Обвиняемый с мая по сентябрь 2025 года регулярно вымогал деньги на спиртные напитки у матери-инвалида. Престарелая женщина не могла оказать сопротивление сыну в силу своего физического состояния. Мужчина устраивал скандалы, наносил матери побои и совершал в отношении нее иные насильственные действия.