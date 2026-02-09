Хабиров поручил помочь студентам из Индии, пострадавшим в уфимском общежитии

На оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе одним из первых обсудили вопрос безопасности после недавних происшествий в уфимской школе № 16 и общежитии медуниверситета.
Глава республики Радий Хабиров заявил, что желает скорейшего выздоровления пятерым пострадавшим студентам из Индии. Он поручил министру здравоохранения Айрату Рахматуллину взять этот вопрос на особый контроль и оказать им максимальное содействие и медицинскую помощь.
Хабиров также отметил, что в современном мире, который нельзя назвать безопасным, неокрепшее сознание подростков через гаджеты часто подталкивают к совершению негативных поступков.
В завершение глава региона заверил, что пострадавших ребят обязательно вылечат и с ними поработают психологи. Он также добавил, что в республике все народы живут в мире и согласии.
— Усиление охраны и предиктивная работа, нам надо предсказывать, понимать, — подытожил Хабиров. — А ребят мы подлечим, с ними пообщаемся. В целом мы живем в мире и согласии со всеми национальностями.
