Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиров поручил помочь студентам из Индии, пострадавшим в уфимском общежитии

Республиканский минздрав окажет пострадавшим всестороннюю помощь.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе одним из первых обсудили вопрос безопасности после недавних происшествий в уфимской школе № 16 и общежитии медуниверситета.

Глава республики Радий Хабиров заявил, что желает скорейшего выздоровления пятерым пострадавшим студентам из Индии. Он поручил министру здравоохранения Айрату Рахматуллину взять этот вопрос на особый контроль и оказать им максимальное содействие и медицинскую помощь.

Хабиров также отметил, что в современном мире, который нельзя назвать безопасным, неокрепшее сознание подростков через гаджеты часто подталкивают к совершению негативных поступков.

В завершение глава региона заверил, что пострадавших ребят обязательно вылечат и с ними поработают психологи. Он также добавил, что в республике все народы живут в мире и согласии.

— Усиление охраны и предиктивная работа, нам надо предсказывать, понимать, — подытожил Хабиров. — А ребят мы подлечим, с ними пообщаемся. В целом мы живем в мире и согласии со всеми национальностями.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.