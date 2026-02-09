Суд усилил приговор экс-эксперту омского центра Россельхознадзора за взятки

Советский райсуд Омска ранее установил, что 41-летний подсудимый, в период с 2016 по 2023 годы получил взятки на общую сумму свыше 4,29 млн рублей за дачу положительных заключений в интересах двух ООО о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции — зерна — для вывоза и реализации в Казахстане.