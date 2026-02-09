Суд усилил приговор экс-эксперту омского центра Россельхознадзора за взятки

Омский облсуд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в бывшего эксперта органа инспекции ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» В. Мизюна. Его обвиняли в получении взяток, ныне приговор ему ужесточен.
Советский райсуд Омска ранее установил, что 41-летний подсудимый, в период с 2016 по 2023 годы получил взятки на общую сумму свыше 4,29 млн рублей за дачу положительных заключений в интересах двух ООО о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции — зерна — для вывоза и реализации в Казахстане.
Вину в совершении этого он не признал.
Приговором районного суда Мизюну было тогда назначено наказание в виде штрафа в размере 4, 25 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью в сфере фитосанитарного контроля на срок в 10 лет. Также суд постановил конфисковать в доход государства деньги, полученные в качестве взяток.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Омского облсуда приговор районного суда теперь изменен. По ч. 1 ст. 290 УК РФ осужденный освобожден от наказания, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ.
«По ч. 6 ст. 290 УК РФ Мизюну В. В., назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки 4 267 750 рублей, с лишением права заниматься экспертной деятельностью в сфере фитосанитарного контроля на срок 5 лет», — уточнила пресс-служба.
Осужденный в итоге взят под стражу в зале суда.
Также областной суд сохранил арест на имущество осужденного, это Hyundai Santa Fe 2021 года выпуска, прицеп «Оса» и квартира в Омске.
