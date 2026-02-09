В Улан-Удэ начался суд над русским Робинзоном Михаилом Пичугиным

В Улан-Удэ 9 февраля 2026 года стартовал суд над Михаилом Пичугиным, который в 2024 году выжил после 67-дневного дрейфа в море. Государственный обвинитель зачитал обвинение по статьям о нарушении правил эксплуатации судна, повлекшем гибель двух человек, и о подложном документе.