Силовики искали нелегалов и места пусков БПЛА под Волгоградом

В Котельниковском районе Волгоградской области сотрудники УФСБ России, пограничники и полицейские при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии проверили места скопления иностранных граждан, а также с применением дронов обследовали возможные места пусков БПЛА.

Источник: УФСБ России по Волгоградской области

Как сообщает ИА «Высота 102», в поисках нелегалов силовики нагрянули накануне в гостиницы, общежития, кафе.

— В ходе паспортного контроля выявлено более 120 человек, из которых 11 иностранных граждан доставлены для установления личностей и проверки по информационным базам данных. По результатам выявлено два гражданина Узбекистана, находящихся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Их ждет выдворение из России, — сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.

С помощью беспилотников силовики проверили подходы и прилегающие к ж/д станции Котельниково территории, а также территории вблизи объектов ТЭК на предмет выявления тайников со средствами поражения, мест подготовки и пусков БПЛА.

— Специальных технических средств, подозрительных и посторонних лиц, а также автотранспорта в результате проведенной проверки вышеуказанных объектов не обнаружено, — сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.

