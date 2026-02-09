Сообщения о гибели школьницы в Алмалыке: история, которая требует проверки и ответов

Как рассказал родитель, на прошлой неделе в одной из школ Алмалыка скончалась ученица 10-го класса. По его словам, у девочки на фоне сильного стресса оторвался тромб, и спасти её не удалось. Источником стресса, утверждает родитель, стало несанкционированное собрание, проведённое в школе в присутствии сотрудников органов внутренних дел.
По описанию заявителя, собрание инициировал представитель родительского комитета, который хотел «защитить» другую ученицу. В школе распространялся неприятный слух о старшекласснице, которая, по словам родителей, могла быть родственницей или знакомой этого представителя родкома. Под этим предлогом в школу были вызваны сотрудники ОВД, после чего девочкам в жёсткой форме, на повышенных тонах, читали «лекцию».
Затем школьниц, которых сочли причастными к распространению слухов, по одной вызывали в отдельный кабинет для «беседы». При этом, как утверждается, в помещении в основном находились мужчины. Погибшая девочка, по словам родителя, испытала сильнейший стресс именно в момент, когда её вызвали на такой разговор.
«Мой ребёнок тоже был на этом собрании. Я и многие родители в негодовании. Как можно собирать детей без уведомления родителей и без участия психологов? По какому праву посторонний родитель отчитывает наших детей на повышенных тонах в присутствии сотрудников органов, а потом ещё угрожает увольнением учителю, который осмелился задать неудобные вопросы? Администрация школы никак не реагирует. Этот человек угрожает своими “связями” и продолжает вмешиваться в жизнь учеников», — рассказал родитель.
Он попросил придать этой истории огласку, чтобы, по его словам, «остановить беспредел, который пагубно влияет на психологическое состояние детей».
Если хотя бы часть изложенного соответствует действительности, речь идёт о крайне серьёзном и недопустимом нарушении прав несовершеннолетних. Школьниц вызвали на так называемое «воспитательное собрание» без уведомления родителей, без участия педагогов и школьного психолога, а затем в обстановке давления и страха фактически «допрашивали» наедине со взрослыми мужчинами. Возникает закономерный вопрос: кто понесёт ответственность за подобные действия, если они привели к трагическим последствиям?
Закон «О защите детей от всех форм насилия» прямо вводит понятие буллинга как формы насилия и возлагает обязанность по его профилактике и пресечению на уполномоченных специалистов — педагогов, психологов и социальных работников. Однако борьба с травлей и слухами не может и не должна вестись методами публичного давления, запугивания и несанкционированного вмешательства со стороны посторонних взрослых, тем более без согласия и присутствия родителей.
Психологическая травма, нанесённая ребёнку, даже если он учится в старших классах, может внешне казаться «незначительной», но иметь тяжёлые и необратимые последствия. Никто не должен расплачиваться жизнью за чьи-то представления о морали или желание «разобраться по-своему».
В сложившейся ситуации необходимо, чтобы профильные министерства и ведомства провели немедленную и всестороннюю проверку изложенных фактов, дали правовую оценку действиям администрации школы и взрослых, проводивших несанкционированные беседы с детьми, а также публично сообщили, какие меры были приняты для защиты прав учеников и недопущения подобных инцидентов в будущем.
Школа — это место, где ребёнок должен чувствовать себя в безопасности. И те взрослые, кто нарушает это базовое правило, должны нести ответственность в рамках закона.