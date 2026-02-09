Сообщения о гибели школьницы в Алмалыке: история, которая требует проверки и ответов

«Мой ребёнок тоже был на этом собрании. Я и многие родители в негодовании. Как можно собирать детей без уведомления родителей и без участия психологов? По какому праву посторонний родитель отчитывает наших детей на повышенных тонах в присутствии сотрудников органов, а потом ещё угрожает увольнением учителю, который осмелился задать неудобные вопросы? Администрация школы никак не реагирует. Этот человек угрожает своими “связями” и продолжает вмешиваться в жизнь учеников», — рассказал родитель.