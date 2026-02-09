В Минске студент выкопал из снега чужие деньги — вот что было дальше. Подробности обнародовали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился 20-летний минский студент, ставший жертвой и курьером телефонных мошенников. Он лишился своих денег, однако смог спасти накопления пенсионерки из Минска, жительницы Гродно и избежать уголовной ответственности.
Мошенники обманули студента по схеме «Энергосбыта». Студент назвал четырехзначный код из смс, а затем поверил, что аферисты на его имя открыли преступный счет в банке. Минчанин согласился задекларировать свои сбережения, передав 7000 долларов первокурснице одного из вузов, которую считал курьером Национального банка.
В милиции поясняют, что 18-летняя девушка была обманута по той же схеме. Ее заставили забрать 5000 долларов у 87-летнего пенсионера из Минска. Всю сумму она отвезла на такси следующему курьеру. Студентка думала, что зарабатывает себе хорошую характеристику от Комитета государственной безопасности.
В этот момент обманутый студент получил еще один звонок от мошенника. Звонивший потребовал выполнить еще несколько заданий. Житель Минска поехал в условленное место, выкопал в снегу 8000 евро, а затем уже на вокзале он забрал еще 8000 долларов. Указанные деньги, уточняют в ГУВД, принадлежали 70-летней минчанке и 21-летней гродненке. Они также стали жертвами мошенников.
В милиции отметили, что, согласно указаниям кураторов, студент должен был передать деньги следующему курьеру. Но в какой-то момент он заподозрил обман и позвонил в милицию. Деньги были изъяты, их вернут потерпевшим. По указанным фактам были заведены уголовные дела за мошенничество.
Ранее КГК Беларуси предупредил о новом мошенничестве с городским номером телефона.
Тем временем Белоруснефть сказала, фиксируют ли камеры на АЗС наличие техосмотра у белорусов.
А еще врачи сказали белорусам, сколько яиц, мяса, овощей, хлеба, молочки, кофе и сладостей можно есть в день.