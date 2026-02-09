В Минске студент выкопал из снега чужие деньги — вот что было дальше

В этот момент обманутый студент получил еще один звонок от мошенника. Звонивший потребовал выполнить еще несколько заданий. Житель Минска поехал в условленное место, выкопал в снегу 8000 евро, а затем уже на вокзале он забрал еще 8000 долларов. Указанные деньги, уточняют в ГУВД, принадлежали 70-летней минчанке и 21-летней гродненке. Они также стали жертвами мошенников.