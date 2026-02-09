Волгоградские полицейские и задержанный погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Продолжается расследование уголовного дела, которое возбудили после страшного ДТП в Калмыкии с тремя погибшими и шестью пострадавшими волгоградцами. Как подтвердили в ГУ МВД по Волгоградской области, в салоне разбившейся «Лады Гранты» ехали три сотрудника уголовного розыска из Волгограда. Они находились в служебной командировке. В салоне они перевозили задержанного по подозрению в преступлении жителя Волгограда. Трое погибли.