Волгоградские полицейские и задержанный погибли в жутком ДТП в Калмыкии

В полиции региона подтвердили гибель сотрудников уголовного розыска.

Источник: Следком Калмыкии

Продолжается расследование уголовного дела, которое возбудили после страшного ДТП в Калмыкии с тремя погибшими и шестью пострадавшими волгоградцами. Как подтвердили в ГУ МВД по Волгоградской области, в салоне разбившейся «Лады Гранты» ехали три сотрудника уголовного розыска из Волгограда. Они находились в служебной командировке. В салоне они перевозили задержанного по подозрению в преступлении жителя Волгограда. Трое погибли.

Еще шесть человек, включая ребенка — пассажира «Ларгуса» — увезли в больницу. Кто из водителей нарушил правила и устроил смертельную аварию, не уточняется. В Главке МВД по Волгоградской области параллельно проводят свою проверку по факту ДТП.