В Екатеринбурге девятиклассник умер в школе после урока физкультуры

По предварительным данным, инцидент случился утром 9 февраля, около 9:35 по местному времени. Школьник 2010 года рождения почувствовал себя плохо после урока физической культуры. Вместе с одноклассником он зашел в туалетную комнату, где внезапно потерял сознание.