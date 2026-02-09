В Екатеринбурге девятиклассник умер в школе после урока физкультуры

В Екатеринбурге произошла трагедия в школе № 181: ученик девятого класса скоропостижно скончался во время перемены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
По предварительным данным, инцидент случился утром 9 февраля, около 9:35 по местному времени. Школьник 2010 года рождения почувствовал себя плохо после урока физической культуры. Вместе с одноклассником он зашел в туалетную комнату, где внезапно потерял сознание.
Находившиеся рядом ученики оперативно позвали на помощь учителей из ближайших кабинетов и школьного медицинского работника. На место была вызвана бригада скорой помощи, которая провела комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти несовершеннолетнего не удалось.
Прокуратура региона начала проверку по факту случившегося. Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья детей в образовательном учреждении, а также своевременности оказания первой помощи.