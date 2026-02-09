Ростовскую экс-судью приговорили к десяти годам по делу о крупной взятке

«Краснодарским краевым судом Елена Коблева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом “в” части 5 статьи 290 УК РФ… Елене Коблевой назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки (15 миллионов рублей), с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на десять лет», — говорится в сообщении.