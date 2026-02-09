Ричмонд
Выживший в Охотском море Михаил Пичугин частично признал вину в суде

9 февраля в Улан-Удэ состоялось первое заседание.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

9 февраля 2026 года в Октябрьском районном суде Улан-Удэ состоялось первое заседание по уголовному делу Михаила Пичугина, более известного как русский Робинзон. Он 67 дней дрейфовал в Охотском море, пережил смерть двух близких людей — брата и 16-летнего племянника. Сейчас его обвиняют по двум статьям — нарушении эксплуатации судна, повлекшем гибель людей и в использовании подложного документа.

После предъявления обвинения Михаил сказал, что признает вину лишь частично. Не считает, что родственники погибли из-за него. Защита настаивает, что Пичугин не мог предвидеть внезапную поломку мотора, которая и привела к трагедии.

Кстати, корреспондент КП-Иркутск побывал на первом заседании и выяснил некоторые подробности. Прочитать можно здесь.