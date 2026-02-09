Ричмонд
Названа причина крушения Ан-24 около Тынды в июле 2025 года

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Причинами крушения самолета Ан-24 в Амурской области 24 июля 2025 года стало сочетание факторов, среди которых ошибки экипажа и авиадиспетчера. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Источник: РИА "Новости"

«Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: фактическая неготовность экипажа к выполнению полетов на аэродромы, перешедшие на давление QNH (атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере), приведшая к ошибкам в порядке использования значений давления (QNH/QFE) аэродрома Тында; передача диспетчером без запроса экипажа значения давления QNH, выраженного в миллиметрах ртутного столба; отсутствие контроля экипажем за соответствием использовавшихся величин барометрического давления и значений заданных высот», — говорится в отчете.

Подчеркивается, что экипаж отключил у самолета систему раннего предупреждения приближения к земле. Кроме того, у диспетчера на земле не было возможности контролировать высоту полета самолета, поскольку на аэродроме Тынды не работало оборудование вторичной радиолокации.