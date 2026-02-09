В Сочи «Газель» сбила ребенка и перевернулась в кювет

В Хостинском районе Сочи вечером 8 февраля произошло ДТП с участием автомобиля «Газель». По данным полиции, на крутом спуске по улице Измайловской водитель не справился с управлением, наехал на 13-летнюю девочку и продолжил движение, после чего автомобиль перевернулся и съехал в кювет.