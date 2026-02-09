В Краснодаре осудили экс-председателя райсуда Ростова

Краснодарский краевой суд 9 февраля 2026 года вынес приговор бывшему председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону Елене Коблевой, индивидуальному предпринимателю Николаю Студеникину и Владимиру Боженко. Коблева признана виновной по ч. 5 ст. 290 УК РФ за получение взятки через посредника в крупном размере, Студеникин — по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ за посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, также в крупном размере, Боженко — по ч. 4 ст. 291 УК РФ за дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере.