На Кубани подрядчик украл стройматериалов на 2,6 млн рублей

Получил материалы стоимостью 4 миллиона рублей, часть использовал по назначению, остальное присвоил себе. Ущерб заказчику составил 2,6 миллиона рублей. Следственный отдел ОМВД завершил расследование по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело направили в суд. Подрядчику грозит до 10 лет колонии строгого режима. Заказчик требует полной компенсации потерь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
