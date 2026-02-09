В Уфе риелтор обманула клиентов на 29 млн рублей

По данным регионального надзорного ведомства, в 2020—2023 годах женщина под предлогом оказания содействия в приобретении жилья в рамках госпрограммы на льготных условиях получала деньги от граждан за риелторские услуги. Не имея намерения и возможности исполнить взятые обязательства, она похитила у 35 потерпевших более 29 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.