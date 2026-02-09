Ричмонд
В Уфе риелтор обманула клиентов на 29 млн рублей

Обвиняемая признала вину.

Источник: Башинформ

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.

По данным регионального надзорного ведомства, в 2020—2023 годах женщина под предлогом оказания содействия в приобретении жилья в рамках госпрограммы на льготных условиях получала деньги от граждан за риелторские услуги. Не имея намерения и возможности исполнить взятые обязательства, она похитила у 35 потерпевших более 29 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Обвиняемая признала вину, ранее уже была судима за аналогичное преступление. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Уфе турагент обманула 78 клиентов на более чем 14 млн рублей.