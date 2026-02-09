Областной суд пересмотрел приговор бывшему мэру Тулуна

Иркутский областной суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу бывшего мэра Тулуна. Его обвинили в ряде преступлений, связанных со злоупотреблением служебным положением.
Согласно материалам дела, бывший градоначальник ненадлежащим образом исполнял свои обязанности. С 2014 по 2023 год он не принял мер к расселению 29 семей из аварийного общежития, нарушив их права. В 2020 году вышел за пределы своих полномочий, чтобы незаконно предоставить жилье жителям 11 домов, которые не пострадали от затопления. Из-за этого люди, чьи дома действительно были разрушены паводком, не получили жилье.
— Кроме того, в период с 2020 по 2022 год он завладел муниципальным земельным участком через подставных лиц, причинив ущерб городу на сумму более миллиона рублей, а затем оформил эту землю на своего сына, — рассказывают в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Суд первой инстанции признал его виновным по нескольким статьям и приговорил к пяти годам колонии общего режима, а также лишил права занимать руководящие должности на три года. На этот приговор подали апелляцию.
Рассмотрев дело, Иркутский областной суд внес изменения. Поскольку по одному из эпизодов истек срок давности, суд пересчитал срок наказания по оставшимся статьям и назначил 4 года 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Запрет занимать руководящие должности на три года сохранился.
Также суд конфисковал незаконно приобретенный земельный участок и построенный на нем дом в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.
