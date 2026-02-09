Областной суд пересмотрел приговор бывшему мэру Тулуна

Согласно материалам дела, бывший градоначальник ненадлежащим образом исполнял свои обязанности. С 2014 по 2023 год он не принял мер к расселению 29 семей из аварийного общежития, нарушив их права. В 2020 году вышел за пределы своих полномочий, чтобы незаконно предоставить жилье жителям 11 домов, которые не пострадали от затопления. Из-за этого люди, чьи дома действительно были разрушены паводком, не получили жилье.