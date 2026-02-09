Уснувший за рулем водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими под Минском

В ГАИ напомнили, что нельзя управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения. В случае недомогания нужно остановиться в безопасном месте и отдохнуть, а при необходимости — вызвать скорую помощь.