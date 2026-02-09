Ричмонд
Уснувший за рулем водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими под Минском

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Водитель легкового автомобиля уснул за рулем и столкнулся с попутно движущейся фурой, сообщили в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

Источник: УГАИ УВД Миноблисполкома

ДТП произошло около 23:15 в воскресенье, 8 февраля, на 377-м километре автодороги М-1 в Смолевичском районе.

«Житель Дзержинского района, по предварительной информации, управляя автомобилем Mercedes-Benz в утомленном состоянии (предположительно уснул за рулем), совершил попутное столкновение с движущимся впереди автомобилем Volvo в сцепке с полуприцепом», — рассказали в ГАИ.

Там также отметили, что двое пассажиров легковушки получили травмы и были доставлены в больницу.

В ГАИ напомнили, что нельзя управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения. В случае недомогания нужно остановиться в безопасном месте и отдохнуть, а при необходимости — вызвать скорую помощь.