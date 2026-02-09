290 километров пути от омской станции Комбинатская из вагона текли опасные ГСМ

Прокуратура начала проверять причины происшествия с опасным грузом на станции Тебисская Западно-Сибирской железной дороги 4 февраля этого года. ЧП вскрылось при проверке технического состояния вагонов-цистерн грузового поезда от станции Комбинатская под Омском до станции Иня-Восточная в Новосибирской области.
Ревизия показала течь ГСМ, относящихся к категории опасных грузов, из цистерны. Расстояние, на прохождении которого текли ГСМ, составило 290 км. Специализированные службами ликвидировали течь, для окружающей среды негативных последствий не наступило, устанавливаются обстоятельства случившегося. Об этом рассказала пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Барабинской и Омской транспортными прокуратурами организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства, регламентирующего перевозку опасных грузов железнодорожным транспортом», — добавили в ведомстве.
Ранее мы писали, что в Омске в ДТП на Левом берегу водитель иномарки на полном ходу вылетел из машины, выжил и скрылся с места столкновения с другой машиной.