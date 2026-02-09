Ричмонд
В Новой Ляле предприниматель выплатил 3,1 млн рублей семье погибшего работника

В Новой Ляле начальника цеха предприятия осудили за гибель работника.

Источник: Комсомольская правда

Как установили в суде, инцидент произошел 16 июля 2025 года в период с 13:30 до 14:22.

Автомеханик, по распоряжению начальника цеха, перелез через окно на крышу здания гаража, чтобы проверить работу другого работника по устранению протечек кровли. На мужчине не было спецодежды для защиты.

— После обследования крыши, спускаясь по покрытой шифером крыше, не оборудованной защитными ограждениями, работник наступил на незакрепленный металлический лист, который в виду уклона поверхности крыши пришел в движение, — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В результате автомеханик потерял равновесие и упал на лист металла, на котором скатился с крыши и упал на землю. Высота была больше пяти метров. С множественными травмами мужчину доставили больницу, где он позже в тот же день он скончался.

Начальника цеха, отдавшего распоряжение проверить крышу, обвинили по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Свою вину он полностью признал и раскаялся. По статье 64 УК РФ осужденному смягчили наказание, взыскав с него штраф 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. В течение 15 суток будет решено, можно ли его обжаловать.

Кроме того, семья погибшего потребовала взыскать с предприятия компенсацию морального вреда. Суд согласился с этим лишь частично. В результате с работодателя взыскали больше 3,1 миллиона рублей в пользу родителей и сестры мужчины. Также сейчас рассматривается дело о взыскании с предприятия компенсации другим близким родственникам автомеханика.