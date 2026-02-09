Задержанного ФСБ бывшего первого замминистра Челябинской области отправили в колонию

По изначальной версии следствия, в 2017 году фигуранты похитили из бюджета Челябинской области более 33 млн рублей, выделенных на проведение в Челябинске форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Кроме того, Михаил Смирнов передал Антону Бахаеву взятку в размере 2,9 млн за содействие в заключении контрактов с «Элефантом» по завышенным ценам, считает следствие.