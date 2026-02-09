Задержанного ФСБ бывшего первого замминистра Челябинской области отправили в колонию

Центральный районный суд 9 февраля признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Напомним, чиновника сотрудники УФСБ задержали в июле 2018 года.
Из обвинения следует, что в период проведения XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана (8−9 ноября 2017 года) с участием глав государств, руководителей регионов, акиматов и представителей бизнеса Бахаев получил взятку в сумме около 3 млн рублей за оказание содействия в заключении договоров аффилированным подрядчиком с подведомственной региональному Минэкономразвитию организацией — Агентством международного сотрудничества Челябинской области.
Теперь с учетом позиции прокурора Бахаев признан виновным. Ему назначили восемь лет в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 2,8 млн рублей.
Напомним, Центральный районный суд пересматривал уголовное дело в отношении Бахаева и директора рекламной компании «Элефант» Михаила Смирнова. В январе 2024 года бывшего чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Смирнова осудили за дачу взятки на шесть лет условно с испытательным сроком четыре года.
По изначальной версии следствия, в 2017 году фигуранты похитили из бюджета Челябинской области более 33 млн рублей, выделенных на проведение в Челябинске форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Кроме того, Михаил Смирнов передал Антону Бахаеву взятку в размере 2,9 млн за содействие в заключении контрактов с «Элефантом» по завышенным ценам, считает следствие.
В октябре 2024 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил назначенный приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.